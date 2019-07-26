السعودية اليوم / محافظ الدرب ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد آل مجدوع



الدرب 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

نقل محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة شهيد الواجب الجندي أول يحي بن محمد هادي آل مجدوع الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه، على الحد الجنوبي في منطقة نجران.

وعبّر محافظ الدرب خلال زيارته لأسرة الشهيد عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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15:05ت م

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