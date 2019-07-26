

إسلام آباد 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

وقعت الحكومة الباكستانية على اتفاقية مع اليابان تقدم الأخيرة بموجها منحة بقيمة 322 مليون ين ياباني لتنمية الموارد البشرية في باكستان.

جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية في إسلام آباد بين مسؤولين من البلدين بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني محمد حماد أظهر.

وأوضح بيان صادر عن الجانب الباكستاني اليوم أن اليابان ستقدم وفقاً للاتفاقية منحاً للمسؤولين الحكوميين والطلبة المتفوقين في باكستان ليتمكنوا من الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.

// انتهى //

14:56ت م

0060





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تقدم منحة لتنمية الموارد البشرية في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.