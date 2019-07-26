- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتين بينهما 15 عاماً؛ الأولى للدكتور عبدالله الربيعة؛ يحمل على يديه التوأم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ بعد إجرائه العملية لهما، والثانية وهما تقفان بجواره بعد أن بلغتا 15 عاماً وهما بصحة جيدة، خلال مشاركته في مؤتمر إنساني دولي أخيراً.
وعبّر متداولو الصورتين عن بالغ اعتزازهما بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عمليات فصل التوائم على مر ربع قرن مضى، وبرعت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، في إجرائها العمليات الأكثر تعقيداً؛ لتسجل بذلك المملكة نجاحات في فصل التوائم، ولتؤكّد تميزها في هذا النوع من العمليات بين دول العالم.
وتعود قصة فصل التوائم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ إلى عام 2005م عندما قام الدكتور عبدالله الربيعة؛ بفصلهما في ذلك العام، وتكللت العملية بالنجاح واستغرقت 13 ساعة؛ بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 02:37 PM
خضعتا لعملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبيةصورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً
تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتين بينهما 15 عاماً؛ الأولى للدكتور عبدالله الربيعة؛ يحمل على يديه التوأم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ بعد إجرائه العملية لهما، والثانية وهما تقفان بجواره بعد أن بلغتا 15 عاماً وهما بصحة جيدة، خلال مشاركته في مؤتمر إنساني دولي أخيراً.
وعبّر متداولو الصورتين عن بالغ اعتزازهما بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عمليات فصل التوائم على مر ربع قرن مضى، وبرعت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، في إجرائها العمليات الأكثر تعقيداً؛ لتسجل بذلك المملكة نجاحات في فصل التوائم، ولتؤكّد تميزها في هذا النوع من العمليات بين دول العالم.
وتعود قصة فصل التوائم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ إلى عام 2005م عندما قام الدكتور عبدالله الربيعة؛ بفصلهما في ذلك العام، وتكللت العملية بالنجاح واستغرقت 13 ساعة؛ بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
، صورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر صورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.