، صورتان للتوأم البولندي "داريا وأولغا " .. بينهما 15 عاماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - خضعتا لعملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية

تداول عددٌ من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورتين بينهما 15 عاماً؛ الأولى للدكتور عبدالله الربيعة؛ يحمل على يديه التوأم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ بعد إجرائه العملية لهما، والثانية وهما تقفان بجواره بعد أن بلغتا 15 عاماً وهما بصحة جيدة، خلال مشاركته في مؤتمر إنساني دولي أخيراً.

وعبّر متداولو الصورتين عن بالغ اعتزازهما بما تقدمه المملكة العربية السعودية من عمليات فصل التوائم على مر ربع قرن مضى، وبرعت مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، في إجرائها العمليات الأكثر تعقيداً؛ لتسجل بذلك المملكة نجاحات في فصل التوائم، ولتؤكّد تميزها في هذا النوع من العمليات بين دول العالم.

وتعود قصة فصل التوائم السيامي البولندي "داريا وأولغا"؛ إلى عام 2005م عندما قام الدكتور عبدالله الربيعة؛ بفصلهما في ذلك العام، وتكللت العملية بالنجاح واستغرقت 13 ساعة؛ بأمر من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.