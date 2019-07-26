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مدّدت مكاتب الأحوال المدنية بمنطقة الجوف ساعات الدوام للتسهيل على المواطنات الراغبات في إصدار بطاقة الهوية الوطنية من اختيار الوقت المناسب لهن، وذلك حتى تاريخ ٤ من ذي الحجة ١٤٤٠.
وأشارت الأحوال المدنية إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة "هويتي انتمائي"، مبينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تمديد فترة الدوام شمل ثلاث محافظات، هي طبرجل والقريات وسكاكا.
وأوضحت أن دوام مكتب الأحوال المدنية بمحافظتي طبرجل والقريات سيفتح أبوابه خلال أيام الدوام الرسمية من الأحد للخميس من الساعة ٧:٣٠ صباحًا حتى الساعة ٤:١٥ مساءً، كما سيتم فتح المكتب يوم السبت من الساعة ٨:٣٠ صباحًا حتى ٣:٣٠عصراً .
وفيما يخص دوام مكتب الأحوال المدنية بسكاكا، فقد تم اعتماد فتح المكتب طوال أيام الدوام الرسمي من الأحد للخميس من الساعة ٧:٣٠ صباحًا وحتى الساعة ٩ مساءً ويوم السبت من الساعة ٨:٣٠ صباحًا وحتى ٣:٣٠ مساءً.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 02:21 PM
لتسهيل إصدار الهوية الوطنية على المواطناتتمديد دوام الخدمة المدنية بالجوف قبل إجازة العيد
مدّدت مكاتب الأحوال المدنية بمنطقة الجوف ساعات الدوام للتسهيل على المواطنات الراغبات في إصدار بطاقة الهوية الوطنية من اختيار الوقت المناسب لهن، وذلك حتى تاريخ ٤ من ذي الحجة ١٤٤٠.
وأشارت الأحوال المدنية إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة "هويتي انتمائي"، مبينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تمديد فترة الدوام شمل ثلاث محافظات، هي طبرجل والقريات وسكاكا.
وأوضحت أن دوام مكتب الأحوال المدنية بمحافظتي طبرجل والقريات سيفتح أبوابه خلال أيام الدوام الرسمية من الأحد للخميس من الساعة ٧:٣٠ صباحًا حتى الساعة ٤:١٥ مساءً، كما سيتم فتح المكتب يوم السبت من الساعة ٨:٣٠ صباحًا حتى ٣:٣٠عصراً .
وفيما يخص دوام مكتب الأحوال المدنية بسكاكا، فقد تم اعتماد فتح المكتب طوال أيام الدوام الرسمي من الأحد للخميس من الساعة ٧:٣٠ صباحًا وحتى الساعة ٩ مساءً ويوم السبت من الساعة ٨:٣٠ صباحًا وحتى ٣:٣٠ مساءً.
، تمديد دوام الخدمة المدنية بالجوف قبل إجازة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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