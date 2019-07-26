- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر تجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات".
وكان النصر قد تعاقد مع حمدالله؛ الصيف الماضي، وحقق جائزتَي أفضل لاعبي البطولة وهدّاف الدوري بعد وصوله إلى رقم قياسي بتسجيل 29 هدفاً في نسخة واحدة.
على صعيد منفصل، أعلن عبدالرحمن الحلافي؛ عضو شرف نادي النصر، عزم إدارة النادي إقامة حفل تكريم للاعبين بعد تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسليمهم مكافآت البطولة.
النصر يجدّد عقد حمدالله .. ويَعِد اللاعبين بحفل تكريمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-26
أعلن نادي النصر تجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات".
وكان النصر قد تعاقد مع حمدالله؛ الصيف الماضي، وحقق جائزتَي أفضل لاعبي البطولة وهدّاف الدوري بعد وصوله إلى رقم قياسي بتسجيل 29 هدفاً في نسخة واحدة.
على صعيد منفصل، أعلن عبدالرحمن الحلافي؛ عضو شرف نادي النصر، عزم إدارة النادي إقامة حفل تكريم للاعبين بعد تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسليمهم مكافآت البطولة.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
01:26 PM
أعلن نادي النصر تجديد عقد المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ لمدة 3 سنوات مقبلة.
وقال النصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حُسم الأمر .. حمدالله عالمي لثلاث سنوات".
وكان النصر قد تعاقد مع حمدالله؛ الصيف الماضي، وحقق جائزتَي أفضل لاعبي البطولة وهدّاف الدوري بعد وصوله إلى رقم قياسي بتسجيل 29 هدفاً في نسخة واحدة.
على صعيد منفصل، أعلن عبدالرحمن الحلافي؛ عضو شرف نادي النصر، عزم إدارة النادي إقامة حفل تكريم للاعبين بعد تحقيقهم لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتسليمهم مكافآت البطولة.
، النصر يجدّد عقد حمدالله .. ويَعِد اللاعبين بحفل تكريم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يجدّد عقد حمدالله .. ويَعِد اللاعبين بحفل تكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.