محمد بن مسعود - الدمام - أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. وأكد "المالكي" أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل. 26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 01:52 PM أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران Advertisements التحالف يسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان التحالف يسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان. وأكد "المالكي" أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل. الكلمات المفتاحية ، "التحالف" يُسقط طائرة حوثية "مسيّرة" استهدفت جازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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