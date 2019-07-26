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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 528576 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.
وأظهرت الإحصائية أن 351889 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 176660 حاجاً.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 01:36 PM
352 ألفاً منهم غادروا متوجّهين إلى مكة
بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 528576 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.
وأظهرت الإحصائية أن 351889 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، 176660 حاجاً.
، وصول 528576 حاجاً إلى المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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