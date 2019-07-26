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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات: أضم، والطائف وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.
وأكّدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 01:12 PM
"المدني" يؤكّد ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات: أضم، والطائف وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية.
وأكّدت ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
، "الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على "أضم والطائف وميسان" ،
المصدر : الخليج 365
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