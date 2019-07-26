محطات عسير بلا بنزين أحمر.. “التجارة” توضح عقوبة الممتنعين ومختص ينصح قائدي المركبات

شهدت معظم محطات الوقود في منطقة عسير، نقصًا واضحًا في البنزين الأحمر 95، والاكتفاء بالبنزين الأخضر 91، رغم وجود عدد كبير من السيارات تستخدمه، ما مثَّل أزمة لأصحاب تلك المركبات، تضطرهم لاستخدام 91 الذي يعرض سياراتهم للتلف وخاصة «طرمبة» البنزين. فبعض المواطنين حاول التغلب على أزمة نقص البنزين الأحمر في معظم محطات المنطقة باستثناء واحدة أو اثنتين، عبر التطبيقات الذكية لإحضار ما يحتاجوه إلى المنزل وتعبئته يدويًا، فيما علل أصحاب المحطات عدم توفر هذا النوع من البنزين لسعره المرتفع، ولعدم حاجة الكثير من المركبات إليه. من جانبها، قال المكتب الإعلامي لوزارة التجارة وفقًا لـ«عاجل»، إن الوزارة تختص في الرقابة على محطات الوقود بكافة مناطق المملكة وإيقاع العقوبات النظامية، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري وضبط مخالفات وجود خلط في الوقود والغش في معايرة المضخات والامتناع عن البيع.

وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تختص بتطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة والتي تنص المادة الثانية منها على «أن العنصر الرئيسي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة هو كافة أنواع البنزين (٩٥، ٩١) والتي بناءً عليها تصدر رخصة تشغيل المحطة، وفي حال عدم الالتزام بتوفير أحد أنواع البنزين فإنها تعتبر مخالفة نظامية تستوجب الإغلاق لحين توفير الخدمة». وأكد المكتب الإعلامي للوزارة، أن «البلديات هي الجهة المنوط بها إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة»، مشيرًا إلى أن «توفير البنزين بكافة أنواعه يعتبر شرطًا أساسيًا لتجديد رخص التشغيل لهذه المحطات».

وأشار إلى أنه جارٍ تحديث الإصدارات واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنها لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية. من جهة أخرى، قال المتخصص في السيارات عبد العزيز عسيري، إن استخدام بنزين 91 بديلًا عن 95 نظرًا لعدم تواجده يضر بالسيارة وخاصه طرمبة البنزين التي تتعرض للتخريب، مشيرًا إلى أنها تكلفة إصلاحها باهظة. وأوضح عسيري، أنه في حالة اضطرار الشخص لبنزين 91، يجب أن تكون السيارة فارغة تمامًا من البنزين الأحمر، ومن ثم يعبئ الأخضر. وأشار إلى أنه في حال وجد صاحب المركبة البنزين الأحمر بعد تعبئة السيارة بالأخضر، يجب عليه ألا يخلط بينهما وينتظر أن يفرغ خزان الوقود تمامًا ليعيد تموينه بالأحمر.