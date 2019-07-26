حظر النقاب في هولندا بدءاً من الشهر المقبل .. وسفارة المملكة في لاهاي تشدد على الالتزام بالتعليمات

نبهت سفارة المملكة في لاهاي المواطنين والمواطنات الزائرين والمقيمين في هولندا إلى أن السلطات هناك ستبدأ تطبيق قانون حظر النقاب وتغطية الوجه اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

وقالت السفارة إن القانون الجديد يمنع لبس النقاب في المواصلات العامة، والمستشفيات والدوائر الحكومية والمدارس. وشددت على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات والقوانين خلال تواجدهم في هولندا سواء للسياحة أو للدراسة، وذلك لتلافي المساءلة القانونية.