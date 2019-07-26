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منع تكليف شاغلي الوظائف الاجتماعية والصحية بالأعمال الإدارية والمالية في الدور الإيوائية

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أفادت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نبّهت كل فروعها بعدم تكليف الموظفين والموظفات من شاغلي الوظائف الاجتماعية والصحية بأعمال إدارية أو مالية في الدور الإيوائية.

وقالت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، إن التعميم الجديد تضمّن إلغاء القرارات الإدارية التي صدرت من فرع الوزارة لأي من المسميات الاجتماعية والصحية بمهام إدارية للموظفين والموظفات، وكذلك تفريغهم لممارسة مهامهم وفق مسمياتهم الوظيفية. وشددت على أنه جرى التأكيد على تدوير شاغلي الوظائف الإدارية والمالية بين الفروع الإيوائية، إلى جانب إعادة توزيعهم وفق ما تقتضيه حاجة العمل بكل فرع.

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