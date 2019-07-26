منح الجندي أول “وليد المحزري” وسام الملك عبدالعزيز-صوررة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمنح الجندي أول وليد محمد المحزري وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لإصابته أثناء مشاركته في عاصفة الحزم وإعادة الأمل بالحد الجنوبي. يشار إلى أن الجندي المحزري كان قد تلقى علاجه في الخارج على نفقة الدولة وذلك بعد تعرضه لإصابة، وقد تم تركيب طرف صناعي له وعاد لأحضان الوطن وهو ينعم بالصحة والعافية متمنياً مشاركة زملائه مجدداً في الذود عن عرين الوطن.

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