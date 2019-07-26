سامسونغ تُصلح عيوب غالاكسي القابل للطي وتحدد موعد إطلاقه

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كشفت شركة سامسونغ، عن الانتهاء من إجراء تحسينات على هاتفها الذكي القابل للطي، وحددت موعد إطلاقه في الأسواق.

وقالت سامسونغ إن النسخة المحسنة من “غالاكسي فولد” ستكون جاهزة للإطلاق في “أسواق محددة” ابتداء من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى إنها أجرت عدداً من التحسينات على تصميم الهاتف، بما في ذلك “تعزيزات إضافية”.

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وكانت سامسونغ أطلقت “غالاكسي فولد”، الذي يقدر ثمنه بنحو 2000 دولار، في فبراير الماضي مصحوبًا بضجة كبيرة..، حيث بشّر هذا الهاتف القابل للطي ببدء عصر جديد من تصميم الهواتف الذكية، وفقًا لما ذكرت سكاي نيوز نقلًا عن موقع “ماشابل” المعني بأخبار التقنية.

غير أن الشركة، عندما وزعت الأجهزة على الصحفيين في أبريل، سارع العديد من الأشخاص المعنيين بمراجعة الهاتف إلى الإبلاغ عن مشكلات خطيرة في الجهاز، وعلى الفور وضعت الشركة الجهاز على رف الانتظار، وانتشرت شائعات عن عيوب في التصميم والإصلاحات المخطط لها منذ ذلك الحين.

وقالت الشركة إنها نفذت سلسلة من “التحسينات على التصميم والهيكل” على الهاتف القابل للطي، ومن بين هذه التحسينات والتعديلات عليه، تم تمديد الطبقة الواقية العليا لشاشة “إنفينيتي فليكس” إلى ما وراء الإطار، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من بنية العرض ولا يقصد إزالتها.

