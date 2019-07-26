وظائف شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (الرياض). . منسق التمريض السريري (الرياض). . فني مختبر (الرياض). . أخصائي مختبر (الرياض). Advertisements . مقدم طعام (الرياض). . استشاري مساعد- أمراض الدم/ الأورام (الرياض). . مساعد استشاري- جراحة العظام (جدة). . ممرض ثالث (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).





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