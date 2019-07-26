تأمين مراوح الرذاذ بممرات «ميقات ذو الحليفة» بالمدينة المنورة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة، تأمين مراوح رذاذ لتلطيف الأجواء في أرجاء «ميقات ذو الحليفة»، الذي يعد من أكبر المواقيت المكانية، التي يفد إليها الحجاج كل عام خلال موسم الحج.

وقال المدير العام لفرع الوزارة بالمدينة المنورة قيس بن عبدالحميد المعيقلي، إنه تم تأمين مجموعة كبيرة من مراوح الرذاذ في أرجاء الميقات بالممرات، التي يتعرض فيها الحجاج لأشعة الشمس لتخفيف وتلطيف الأجواء مع حرارة الصيف.

وأشار إلى أن فرع الوزارة وبتوجيهات مباشرة ومتابعة دؤوبة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يعمل على مدار الساعة لتأمين جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومتابعة أعمال مقدمي الخدمة بجميع المرافق وتوفير جميع الاحتياجات لهم؛ ليؤدوا أعمالهم بما يحقق التطلعات.

وأوضح المعيقلي، أنه وفق خطة الوزارة بالحج لهذا العام 1440هـ، تمت تهيئة كل الاحتياجات الضرورية والمشروعات التطويرية للميقات ومرافقه منذ وقت مبكر، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الخدمة فيه وتأمين المطبوعات واللوحات الإرشادية وبلغات عالمية.

وأشاد المعقيلي بما تجده مختلف قطاعات وأجهزة الدولة من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة، التي جعلت خدمة الحاج في مقدمة أولوياتها وبذلت في سبيل ذلك الغالي والنفيس، سائلًا الله أن يديم على المملكة عزها ورخاءها، وأن يوفق ولاة أمرها لكل خير ورشاد، وأن يتقبل الله من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.