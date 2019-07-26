جامعة جازان توفد فريقًا طبيًّا وكشفيًّا لـ«موسم الحج»

تحقيقًا لرؤية ودور جامعة جازان في تنمية برامج الأعمال التطوعية الوطنية، صدرت توجيهات مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتشكيل وإيفاد فريق طبي وكشفي للمشاعر المقدسة للمساهمة في خدمة حجاج وضيوف الرحمن.

وقال مدير الجامعة: «إن موسم الحج يعد فرصة لأبناء الوطن لتسخير واستثمار مهاراتهم وخبراتهم في الأعمال التطوعية الميدانية، المساندة لجهود القطاعات الخدمية المختلفة في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، ببذل وتقديم كامل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن وخدمتهم.

وبيّن المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن الجامعة تشارك ولأول مرة بعيادات طبية وطاقم يضم عددًا من الأطباء، وأطباء الامتياز والممارسين الصحيين، إلى جانب عربة العيادات المتنقلة المزودة بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية وعدد من سيارات الإسعاف.

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وأضاف الدكتور مدني أن الوفد الطبي والكشفي سيبدأ مهامه بالمشاعر المقدسة مع أول يوم لموسم الحج، موضحًا أن الوفد سيقدم عددًا من الخدمات كإجراء التحاليل والأشعة، وتوفير العلاجات اللازمة للالتهابات العارضة، ومتابعة مرضى السكر والضغط، ورعاية الجروح والكسور، وعلاج ضربات الشمس.

وعن مشاركة طلاب الجامعة في موسم حج هذا العام، أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عثمان حكمي أن الجامعة وتفعيلًا لتوجيه معالي مدير الجامعة، تشارك بفريق طلابي من أفراد الجوالة تم استقطابهم كمتطوعين، ضمن برامج ومبادرات الجامعة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

وأوضح الحكمي أن شباب الجامعة سينفذون العديد من المهام تتركز في إرشاد الحجاج، ومساعدة المحتاجين للمساعدة من كبار السن، إلى جانب القيام بعملية المسح الميداني للمواقع داخل المشاعر المقدسة.