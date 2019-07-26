كراني: جيب حار على شرق وغرب السعودية.. وحرارة الظل 49 درجة

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الجمعة، جيبًا حارًا على شرق وغرب المملكة، مع زيادة نسبة الرطوبة على السواحل.

وقال كراني- عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- «محور جيب حار على الشرق بعظمى 46-49 درجة مئوية في الظل، وآخر على الغرب بحرارة عظمى 45-48 درجة مئوية خاصة على المشاعر في الظل».

وأشار كراني إلى وجود نشاط للرياح على الوسط والشرق والغرب، مع تدهور للرؤية، وكذلك رطوبة عالية على السواحل بحرارة صيفية.

ونصح خبير الأرصاد ضيوف الرحمن بتجنب الشمس قائلًا «يا حجاج بيت الله اجتنبوا ضربات الشمس بتجنب أشعتها».

وكان كراني قد أشار في تغريدة له، أمس الخميس، إلى بداية موجة حارة على أوروبا والجزيرة العربية والخليج، تستمر عدة أيام.

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وتابع قائلًا «سوف يتبع دخول وتحرك الموجة الحارة، تحرك منخفض جوي حركي بصحبة جبهتين إحداهما باردة، والأخرى ساخنة على غرب أوروبا، مع كتل سحابية رعدية تؤدي لأمطار غزيرة».

في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على: «الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الليث، جازان»، وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات عسير والباحة وجازان، قد تتخللها سحب رعدية.

وأشارت الأرصاد في تقريرها إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.