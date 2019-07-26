بالصور.. مشعل بن ماجد يحضر «فرح جدة» العشرين لزفاف 1440 شابًا وفتاة

نيابة عن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، شرّف الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، أمس الخميس، حفل «فرح جدة» العشرين بزفاف 1440 شابًا وفتاة، الذي تنظمه «الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة»، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وحضر الحفل العضو المؤسّس للجمعية رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرّمة سابقًا الشيخ عبدالمحسن الخيال وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال الداعمين وأهالي العرسان وضيوفهم .

وفور وصول الأمير مشعل إلى مقر الاحتفال تُليت آيات من الذكر الحكيم ثم قدم مجموعة من الشباب عرضًا مسرحيًّا متنوعًا، يبرز أهمية العمل الخيري والتعاون على البر والتقوى والرحمة والإحسان أعقبه زفة العرسان أمام الأمير .

بعد ذلك، شاهد محافظ جدة فيلمًا وثائقيًّا يحكي جهود الجمعية خلال السنوات الماضية بمساعدة الشباب والفتيات على الزواج وبناء أسر مستقرة ونشر ثقافة تيسير الزواج مسبوقة بدورات التأهيل الأسري وإبراز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والجمعية لدفع عجلة التنمية الاجتماعية.

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وثمّن رئيس مجلس إدارة «جمعية زواج بجدة» أحمد العمري في كلمة بهذه المناسبة الدعم الكبير من قبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته هذا الحفل كما قدّم شكره للأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة على تشريفه ومشاركته أبنائه العرسان فرحتهم وحرصه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن الطامحين في إكمال نصف دينهم وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

كما استعرض العمري مسيرة الجمعية خلال الـ19 دورة الماضية وما حققته من تكافل ومساعدة واستقرار للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، مقدّما شكره للداعمين ولكل من أسهم في إتمام هذا الفرح الكبير.

وفي ختام الاحتفال كرّم الأمير مشعل بن ماجد رعاة الحفل، كما التقطت الصور التذكارية له مع العرسان مقدّما لهم التهنئة بإتمام نصف دينهم ومتمنيًّا لهم حياة هانئة سعيدة.