بالصور.. مدير «صحة الرياض» يفاجئ مستشفى الدوادمي بالزيارة فجرًا

قام مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، بزيارة مفاجئة لمستشفى الدوادمي العام، فجر اليوم الجمعة؛ للوقوف على استعدادات المستشفى لتقديم خدماتها العلاجية.
وزار التويجري قسم الطوارئ وتأكد من توفير كل التجهيزات الطبية وتوفر الطواقم الطبية المناوبة، ثم قام بالتجول في أقسام المستشفى المختلفة.
وشدد مدير «صحة الرياض» على جميع المناوبين من إداريين وفنيين بالتفاني في خدمة المرضى والمراجعين وتسهيل أمورهم بالحصول على الخدمات الطبية التي يستحقونها .
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