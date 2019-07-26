حج / وصول 528,576 حاجاً إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 528,576 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 351,889 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 176,660 حاجاً.

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12:52ت م

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