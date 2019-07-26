السعودية | “التحالف” يسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “التحالف” يسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه جازان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:23 مساءً, 26 يوليو 2019 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان، مؤكداً أن كل محاولات الميليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل – بإذن الله -.

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