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الان تتابع القبض على تشكيل عصابي سرق 3 ملايين ريال في الرياض والان مع التفاصيل
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9 من بنغلاديش استهدفوا المستودعات
الرياض - وكالات - الخليج 365
قال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
وأوضح أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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