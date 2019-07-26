عروض العثيم اليوم بالسعودية ومقاضيك معنا أوفر حتى الأربعاء 31 يوليو

كعادة عروض العثيم اليوم في السعودية تسعى لكل جديد وإلى طرح منتجات متنوعة ومتعددة بأسعار مُخفضة، وهذا ما حافظت عليه في عروضها لهذا الأسبوع والتي جاءت تحت شعار “مقاضيك معنا أوفر”، حيث أصبحت شركات التجزئة في المملكة العربية تضع شعارًا لكل عرض أسبوعي يحاولون من خلاله جذب العملاء من جهة، ومن ناحية أخرى كمؤشر عما هو متواجد داخل هذه العروض، وبالطبع حرصت أسواق العثيم على أن تشمل التخفيضات جميع السلع التي يُقبل السعوديون والمقيمون على شرائها، ولعل أبرزها هي اللحوم بتشكيلاتها المختلفة وكذلك الدجاج بعلاماته التجارية المتعددة ومنتجات الألبان.

عروض العثيم الخميس 25 يوليو

كمنتج دائم التواجد في جميع عروض العثيم وشركات التجارة بالتجزئة، نجد دجاج ساديا المشهور بين الجميع صغار وكبار بأنه مخصص للشواء، حيث تتبيلته الرائعة وطعمه اللذيذ الشهي، هذا بجانب منتجات الوطنية والتنمية، كذلك كان من ضمن العروض اللحوم بأنواعها المختلفة والفواكه والخضروات الطازجة ومنتجات الألبان التابعة للمراعي وكيري، ويتواجد العديد من الخصومات على منتجات التجميل والمنظفات والأجهزة الإلكترونية والكهربية، من هواتف ذكية وشاشات عرض وحواسيب محمولة، أيضًا الحلويات والمكسرات والأرز والمكرونة والعدس الأحمر المُحبب لدى الكثيرين.

هذا وهناك العديد من الخصومات الأخرى على عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية خلال هذا الأسبوع، يمكن الإطلاع عليها جميًعا من خلال الخمسة وعشرين صورة التي سوف نضعها لكم في هذا الموضوع، حيث تسري تلك العروض في كافة فروع السعودية.

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