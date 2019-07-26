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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة"، تستمر حتى التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 12:48 PM
تشمل "بدر الجنوب وحبونا" وتستمر حتى 9 مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة.
وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة"، تستمر حتى التاسعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني وتعليماته.
، "الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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