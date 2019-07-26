، 7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مجموعة من الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام؛ إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ عن عمرٍ ناهز 93 عاماً، طبقاً لـ "آر تي" الروسية.
وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح؛ الحداد 3 أيام ابتداءً من أمس الخميس، وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، أنه "وعلى أثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي؛ أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح؛ يوم الخميس 25 يوليو، الحداد الرسمي في أنحاء البلاد كافة لمدة 3 أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019"، وأضاف البيان أن عبدالقادر بن صالح "أمر بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة".
كما أعلن المجلس الرئاسي لـ "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا، الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداءً من الجمعة، مع تنكيس الراية الرسمية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.
من جهتها، أعلنت الرئاسة الموريتانية هي الأخرى، بموجب مرسوم صادر الخميس، الحداد بعد وفاة الرئيس التونسي.
وجاء في مرسوم رئاسي: "على أثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، الباجي قايد السبسي؛ فإن حداداً لمدة 3 أيام على امتداد التراب الوطني يعلن ابتداءً من يوم الخميس 25 يوليو 2019".
كما أعلنت مصر أيضاً حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "وجّه السيد الرئيس بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي؛ رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم".
وأعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر؛ تنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة رئيس الجمهورية التونسية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في محافظات الوطن كافة مواساة لتونس بعد وفاة رئيسها.
26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440 12:47 PM
أعلنت مجموعة من الدول العربية الحداد لمدة 3 أيام؛ إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي؛ عن عمرٍ ناهز 93 عاماً، طبقاً لـ "آر تي" الروسية.
وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح؛ الحداد 3 أيام ابتداءً من أمس الخميس، وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، أنه "وعلى أثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي؛ أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح؛ يوم الخميس 25 يوليو، الحداد الرسمي في أنحاء البلاد كافة لمدة 3 أيام إلى غاية يوم السبت 27 يوليو 2019"، وأضاف البيان أن عبدالقادر بن صالح "أمر بتنكيس العلم الوطني على سائر المؤسسات الرسمية والدوائر الحكومية خلال هذه الفترة".
كما أعلن المجلس الرئاسي لـ "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا، الحداد العام لمدة 3 أيام ابتداءً من الجمعة، مع تنكيس الراية الرسمية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.
من جهتها، أعلنت الرئاسة الموريتانية هي الأخرى، بموجب مرسوم صادر الخميس، الحداد بعد وفاة الرئيس التونسي.
وجاء في مرسوم رئاسي: "على أثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، الباجي قايد السبسي؛ فإن حداداً لمدة 3 أيام على امتداد التراب الوطني يعلن ابتداءً من يوم الخميس 25 يوليو 2019".
كما أعلنت مصر أيضاً حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل الرئيس الباجي قايد السبسي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي: "وجّه السيد الرئيس بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام لرحيل المغفور له الرئيس الباجي قايد السبسي؛ رئيس الجمهورية التونسية الذي وافته المنية اليوم".
وأعلن رئيس الوزراء الأردني بالوكالة، رجائي المعشر؛ تنكيس الأعلام في المملكة لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة رئيس الجمهورية التونسية.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ الحداد العام وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام في محافظات الوطن كافة مواساة لتونس بعد وفاة رئيسها.
، 7 دول عربية تعلن الحداد 3 أيام على الرئيس التونسي الراحل ،
المصدر : الخليج 365
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