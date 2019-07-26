السعودية اليوم / الموارد البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة برنامج تدريبي بغرفة جازان



جيزان 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

تنظم غرفة جازان يوم الاثنين المقبل برنامجًا تدريبيًا بعنوان " الموارد البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " وذلك بمسرح الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

ويتضمن البرنامج الذي يستمر يومين العديد من المحاور حول مفهوم إدارة الموارد البشرية وأقسامها، والتعرف على وضع هيكل تنظيمي وربطه برؤية ورسالة وأهداف المنظومة وإيجاد وإتقان كتابة المهام الوظيفية، إلى جانب التعرف على كيفية وضع الإجراءات والسياسات والأنظمة الإدارية.

ودعت الغرفة إلى التسجيل في البرنامج عبر موقع فعاليات غرفة جازان.

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12:43ت م

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