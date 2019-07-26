بالأرقام.. تجارة التوابل صناعة واعدة في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بين الأزقة الضيقة في منطقة ديرة بدبي يوجد سوق التوابل الأشهر في الإمارة، حيث يزدحم المكان بالمتسوقين والزوار.

وأمام المحال التجارية بالسوق تتكدس أكياس البهارات والتوابل بأنواعها، فضلاً عن البخور والمنتجات الطبية التقليدية.

ويعتبر إنتاج وتجارة البهارات والتوابل من الصناعات الواعدة في إمارة دبي، بالنظر إلى أرقام نموها وتصاعد الطلب عليها، إذ أظهر تقرير حديث لاقتصادية دبي صدر عام 2019 أن هناك 514 شركة في الإمارة متخصصة بإنتاج وتجارة وتعليب التوابل.

كما يشير التقرير ذاته إلى أن عدد المستثمرين في قطاع التوابل بإمارة دبي يصل إلى 2642 من جنسيات متعددة، وتعمل شركات تجارة التوابل والبهارات بطاقة إنتاجية تبلغ 1210 عمال.

ويعود تأسيس الشركات العاملة بتجارة التوابل في دبي إلى عام 1963، ولا تزال إلى الوقت الحاضر، وتشير معطيات السوق إلى توقعات بنمو صناعة التوابل في إمارة دبي وازدياد حجم الأعمال.