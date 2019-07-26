تقديم موعد حساب المواطن

2019-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على تقديم موعد إيداع الدفعة الـ21 بسبب تصادف موعد الإيداع مع إجازة عيد الأضحى.

وردًا على سؤال حول موعد إيداع الدفعة التالية قالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 : سيتم إيداع الدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل بدلًا من يوم 10 وفقًا للجدولة الزمنية المسبقة للبرنامج.

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وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق أن قواعد الإيداع تقضي بتقديم الصرف يومًا واحدًا إذا صادف يوم العاشر من الشهر الميلادي يوم جمعة وتأخيره يومًا واحدًا إذا صادف يوم السبت.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.