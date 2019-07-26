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أمير عسير يرعى ختام صيف أحد رفيدة

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2019-07-26

أمير عسير يرعى ختام صيف أحد رفيدة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الواديين

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود مساء الأمس، الحفل الختامي لفعاليات صيف أحد رفيدة لعام ١٤٤٠هـ وذلك بالقرية التراثية بمنتزه الحبلة بالواديين.

وكان في استقبال سموه محافظ أحد رفيدة متعب بن ناصر آل متعب ورئيس بلدية المحافظة محمد بن سالم الوادعي وعدد من رؤساء ومدراء الإدارات الحكومية والأمنية.

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وتحدث محافظ أحد رفيدة في كلمة الافتتاح عن فعاليات صيف أحد رفيدة وعن المنجزات العالية والمبذولة من الجهات المشاركة في المحافظة التي كان لها الدور البارز في تميز فعاليات المهرجان حتى نهايته.

بعد ذلك تم تقديم أوبريت بعنوان صاحب الهمة بمشاركة فرقتي الواديين وبني مليك بقيادة الشاعر عبدالله الشريف وكانت هي ختام حفل فعاليات صيف أحد رفيدة لعام ١٤٤٠هـ والذي شهده حضور جماهيري كبير من الجنسين استمتعوا بمشاهدة ما عرض خلال هذه الفعالية.





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