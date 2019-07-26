شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم ترتفع 0.1 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-26 أسعار الذهب اليوم ترتفع 0.1 % متابعات الخليج 365 - واس ارتفع سعر أوقية الذهب اليوم ، في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1415.15 دولاراً أمريكياً واستقر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1414.40 دولاراً أمريكياً.

واستقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن لامست أدنى مستوى لها في أسبوع في الجلسة السابقة بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى تراجع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 % إلى 16.38 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.1 % أيضاً إلى 864.37 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.5 % إلى 1522.94 دولاراً أمريكياً.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم ترتفع 0.1 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.