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غبار كثيف وسماء غائمة على 7 مناطق
متابعات الخليج 365 - واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الشرقية ، الرياض ، نجران ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الليث ، جازان ) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير والباحة ، جازان قد تتخللها سحب رعدية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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