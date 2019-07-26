شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم «الجمعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة) نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق( الشرقية، الرياض، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الليث، جازان ) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير والباحة،وجازان قد تتخللها سحب رعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.