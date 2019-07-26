سعر الذهب اليوم في السعودية يبدأ تعاملاته على ارتفاع مقداره 50 هللة تقريبًا

بدأ سعر الذهب اليوم في السعودية في تعاملات هذا الصباح على ارتفاع في قيمته، مقارنة بتلك التي اختتم بها التداول أمس الخميس الموافق 25 يوليو حيث سجل سعر الجرام من المعدن الأصفر عيار 24 على سبيل المثال 171.15 ريال، في الوقت الذي سجلت قيمته في نهاية التعامل أمس 170.67 ريال، أي بارتفاع مقداره 50 هللة تقريبًا، وهكذا بالنسبة لبقية الوحدات كانت هناك زيادات في الأسعار حول تلك القيمة، ومن المُلاحظ أن هناك نقطة مقاومة للأسعار عند وصوله له يعود للانخفاض مرة أخرى، ويرى الكثيرون من محللي السوق أنه في حالة تخطيها سوف تتحول لنقطة دعم، وسوف ترتفع الأسعار وهذا ما ينتظره المستثمرون في الذهب لبيع ما لديهم.

سعر الذهب اليوم في السعودية

بدأ التداول منذ قليل على ارتفاع مقارنة بالأمس وبمعدل ليس بكبير لبعض فترات يوم الخميس الموافق 25 يوليو، فقد وصل سعر الجرام من عيار 24 على سبيل المثال إلى 170.67 ريال، بينما سجل صباح اليوم قيمة 171.15 ريال أي بزيادة مقدارها 48 هللة سعودي، وهو ما يؤكد حالة التذبذب التي تعيشها أسواق الذهب ليس فقط على مستوى المملكة العربية ولكن في جميع أنحاء العالم، وبرغم ذلك يبقى المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن للمستثمرين، لأن تجارة الذهب تعتمد على المدى الزمني البعيد وبأنه وسيلة للاحتفاظ بالأموال بدون أن تنخفض قيمتها.

ومن جدول سعر الذهب اليوم في السعودية نجد أن هناك اختلاف في وحداته، ففي الوقت الذي هبطت فيه قيمة عيار 24 بمقدار يقترب من النصف ريال، نجد أن هناك تفاوت في التناقص في اسعار الذهب اليوم في السعودية بين وحداته المختلفة، ولكن ذلك لا يتخطى النصف ريال ويتراوح ما بين 40 و 50 هللة.