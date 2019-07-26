تصرف قد يُعجّل برحيل إدواردو

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نجح نادي الهلال مؤخرًا في أن يُتم تعاقده مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو لمدة أربع سنوات، قادمًا من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي.

وقبل شراء أندري كاريلو بصورة نهائية من الهلال، كان اسم اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو ارتبط بالرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، مع اهتمام ناديي غلطة سراي التركي وشباب الأهلي دبي الإماراتي بالتعاقد معه.

وقالت تقارير صحافية: إن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو يخطط لقيد البيروفي أندري كاريلو في قائمة الفريق الآسيوية بدلًا من كارلوس إدواردو.

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في حال تحقق هذا التصرف..، فهذا سيكون بمثابة الموافقة على رحيل كارلوس إدواردو عن صفوف فريق أزرق العاصمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم ينجح كارلوس إدواردو في أن يُقدم الأداء المنتظر منه مع الهلال في موسم 2018-2019، حيث كان هبوط مستوى إدواردو سببًا من أسباب خسارة الهلال للقب الدوري في الموسم الماضي.

وقدم كاريلو مستوى مذهلًا مع منتخب بيرو، في بطولة كوبا أمريكا 2019، حيث ساهم في وصول منتخب بلاده للدور النهائي أمام منتخب البرازيل.

