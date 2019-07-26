أبشر أعمال تُجيب على 4 استفسارات مهمة

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أكدت منصة أبشر أعمال أنها ليست جهة لقبول أو رفض طلبات فتح ملفات المنشآت الجديدة، مشددةً على ضرورة التواصل مع الجهة المختصة في هذا الشأن.

جاء ذلك ضمن تفاعل منصة أبشر أعمال مع العديد من الاستفسارات التي وجهها مواطنون ومقيمون، حيث أكدت في سياق آخر أنه يجب الاشتراك في المنصة لتنفيذ الخدمات للعمالة المهنية.

كما لفتت أبشر أعمال إلى أنه بعد إصدار التأشيرة يمكن للمقيم مغادرة المملكة في حال لم يتجاوز 60 يومًا من إصدارها.

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أما طريقة السداد في أبشر أعمال، فهي عبر القنوات البنكية واختيار سداد الفواتير واختيار رمز المفوتر 085 وإدخال رقم الفاتورة وسيظهر المبلغ مباشرةً.

يذكر أن أبشر تعد المنصة الشاملة للخدمات الإلكترونية، وتخدم 12 مليون مستخدم، ما بين أفراد ومؤسسات..، مواطنين ومقيمين.

وأتمت منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” نقل جميع خدماتها إلى الموقع الجديد (هنا الرابط)، وذلك بدءًا من الجمعة 5 يوليو 2019.

وبذلك سيتعين على جميع المستخدمين للاستفادة من خدمات أبشر تسجيل الدخول في منصة أبشر (أفراد أو أعمال) لتنفيذ خدماتهم.

