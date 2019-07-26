الأحوال المدنية: لا يتم تغيير صورة الهوية إلا في حالتين

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أوضحت الأحوال المدنية أمس الخميس، أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية إلا بتغير الملامح أو بموجب تقارير طبية.

جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استفسر بشأن شروط تغيير الصورة في البطاقة.

وردّت الأحوال المدنية بتغريدة عبر حسابها الرسمي قائلة: إنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية..، نسعد بخدمتك.

