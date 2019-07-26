شاهد.. لحظة الإفراج عن مسن سُجن 14 عاماً بعد تنازل أولياء الدم

دبي - بواسطة محمد فارس تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو للحظة الإفراج عن السجين المُسن محمد بن مهدي بن ذيب، بعد سجن استمر 14 عاماً.
وأفرج عن "بن ذيب" عقب تنازل أولياء دَم عنه، فيما أظهر الفيديو "بن ذيب" من أمام سجن الباحة؛ حيث وجه الشكر لأولياء الـدم على تنازلهم ولأمير الباحة الأمير حسام بن سعود.
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