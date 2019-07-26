«هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم» تنظم برنامجًا توعويًّا لمنسوبي السجون

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم برنامجًا توعويًّا لمنسوبي سجون منطقة القصيم.

وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 –22/11/1440هـ لقاءات تتعلق بتعزيز الوازع الديني والأمانة والإخلاص بالعمل والاستخدام الآمن للتقنية في مجال العمل ألقاها نخبة من أصحاب الفضيلة منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصيم، كما استفاد من البرنامج عدد 110 من منسوبي سجون القصيم (ضباط وأفراد ومدنيين).

وجدير بالذكر أن البرنامج كان بحضور ومتابعة فضيلة الشيخ صالح بن علي العميرة، مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم، والعميد خالد بن منصور الجربوع، مدير سجون القصيم، وبموافقة كريمة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وفي ختام البرنامج قدمت سجون القصيم درعًا تذكارية لفرع الرئاسة لتبنيهم وتنفيذ البرنامج، كما قدم فرع الرئاسة العامة درعًا تذكارية لسجون المنطقة نظير التعاون المشترك بين الجهتين.