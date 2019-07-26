سياسي / موريتانيا تدين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان سكنية في القدس



نواكشوط 23 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 26 يوليو 2019 م واس

أدانت موريتانيا بأشد العبارات ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مبان سكنية وتجريف أراض في وادي الحمص ببلدة صور باهر بمحاذاة مدينة القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.

وأكدت الخارجية الموريتانية في بيان بثته الإذاعة الموريتانية اليوم رفضها وإدانتها بأشد العبارات لما أقدمت عليه إسرائيل من هدم للمباني وجرف للأراضي في وادي الحمص، لما يترتب عليه من معاناة كبيرة للعائلات الفلسطينية، نساء وأطفالا وشيوخا، وما يشكله من انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت موريتانيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل كامل مسؤولياتهما تجاه هذا التصعيد الخطير لتغيير الوضع في مدينة القدس الشريف، مشددة على ضرورة فرض الوقف الفوري لهذه الجريمة النكراء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

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