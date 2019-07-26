ريال مدريد يعود لخيار صلاح وماني بعد إصابة أسينسيو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وزميله السنغالي ساديو ماني لدائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني، بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب ماركو أسينسيو، الأربعاء، خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "le10sport" الفرنسية، فإن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وجه أنظاره صوب صلاح وماني، لتعويض غياب أسينسيو.

وكشف النادي الملكي، في بيان رسمي، عن تعرض اللاعب الدولي الإسباني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة اليسرى، ما يعني إمكانية غيابه لفترة لا تقل عن 6 أشهر.

وكان ثنائي ليفربول ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى الريال، لكن تعاقد النادي الإسباني مع البلجيكي إيدين هازارد أنهى كافة التكهنات المتعلقة بانتقال أحدهما للميرينجي.

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وقد يضطر زيدان لدخول سوق الانتقالات من جديد لتعزيز قوة فريقه الهجومية، لا سيما مع قرب رحيل الويلزي جاريث بيل عن ملعب "سانتياجو برنابيو" هذا الصيف.

وكانت تقارير صحفية أفادت بإمكانية تراجع ريال مدريد عن بيع اللاعب الدولي الويلزي بعد تعرض أسينسيو للإصابة، على الرغم من عروض مغرية لشراء بيل من قبل الأندية الصينية.

يذكر أن صلاح وماني تألقا بشكل واضح في الموسم الماضي، واستطاعا معا تحقيق جائزة هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا بالاشتراك مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، فضلا عن قيادتهما ليفربول لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.