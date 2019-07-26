الان تتابع وظائف شاغرة في هيئة الهلال الأحمر السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل 15 وظيفة إدارية، وهندسية، وتقنية شاغرة من المرتبة السابعة وحتى الثانية عشر عن طريق النقل لحملة البكالوريوس وفق التالي: مدير الإدارة المالية (تعادل المرتبة 12). مدير إدارة الميزانية (تعادل المرتبة 10). مدير إدارة عمليات الموارد البشرية (تعادل المرتبة 9). مهندس مدني (تعادل المرتبة 9). مهندس معماري (تعادل المرتبة 9). أخصائي مشتريات (تعادل المرتبة 9). أخصائي أمن معلومات (تعادل المرتبة 9). مصمم برامج (تعادل المرتبة 9). Advertisements مستشار قانوني (تعادل المرتبة 9). مطور برامج (تعادل المرتبة 8). باحث وثائق ومحفوظات (تعادل المرتبة 7). باحث ميزانية (تعادل المرتبة 7). باحث قانوني (تعادل المرتبة 7). باحث تخطيط (تعادل المرتبة 7). باحث تطوير موارد بشرية (تعادل المرتبة 7). ومن الشروط العامة: أن يكون المتقدم على نفس المرتبة الوظيفية المعلن عنها أو مستحق للترقية وتوفر الخبرة المطلوبة للوظائف ويفضل إجادة اللغة الإنجليزية وإجادة استخدام الحاسب الآلي. وسيتم التقديم بإرسال الوثائق المطلوبة أعلاه إلى البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك حتى تاريخ 1440/12/24هـ.

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