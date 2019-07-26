“الاستعلام” عن نتائج الأحوال المدنية للنساء 1440 هـ “أبشر” للتوظيف

قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بإصدار نتائج القبول (نتائج وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440) وهذه هي نتائج القبول المبدئي لوكالة الأحوال المدنية علي الرتبة العسكرية للنساء (جندي- جندي أول) خاص بالنساء، نتابع معكم للاستعلام عن نتائج الأحوال المدنية للنساء 1440 هـ.

نتائج الأحوال المدنية للنساء 1440

شروط التقديم

يجب علي كل طالبة الذهاب إلى كلية الملك فهد الأمنية بالرياض في الوقت المحدد لحضور المقابلة الشخصية.

إحضار النموذج الذي تم طباعته عبر البوابة (نموذج موعد المراجعة).

إحضار عدد (2) صورة مكبرة من اصل بطاقة الهوية الوطنية.

إحضار عدد (2) صورة من اصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها التي تم التقديم بها علي هذه الوظيفة.

يتم التسجيل في موقع (أبشر – التوظيف) مع تقديم صور الشهادات والدورات التدربية مع الأصل لمطابقتها يجب إحضار هذه الشهادات التي تم تسجيلها.

يجب أن تكون الجهة المشرفة علي المعهد أو الكلية مصدقة علي المؤهلات والشهادات التدربية، ومصدر الشهادة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني – إدارة التعليم).

الأشخاص الحاصلين علي شهادة المعادلة للمؤهل العلمي من خارج المملكة يجب إحضار هذه الشهادة معهم.

إحضار ملف خاص لحفظ هذه الأوراق والمتطلبات.

إحضار قلم ازرق جاف للتسجيل به.

عدم حمل الهواتف أثناء مراجعة اللجنة.

عدم اصطحاب المرافقين أثناء مراجعة اللجنة.

كيفية الاستعلام عن النتائج

يتم الاستعلام عن نتائج الأحوال المدنية للنساء رتبة جندي من خلال زيارة موقع “أبشر” والاستعلام عن النتائج، ويمكن من خلال الموقع التعرف على نتيجة القبول، وعرض الطلبات، والتعرف على الوظائف المتاحة، هذا ويتم الاستعلام عن طريق رقم الهوية، وتسجيل البيانات.