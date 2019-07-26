مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1440/11/23 هـ الموافق 2019/07/26 م واس

الخميس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

05:41ت م

0244



www.spa.gov.sa/1950903 الخميس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس05:41ت م0244

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.