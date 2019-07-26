موعد صرف حساب المواطن | رابط التحقق والاستعلام عن الدفعة الجديدة 21 نزول الدفعات المالية

موعد صرف حساب المواطن 1440 من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية والذي تم تأسيسه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أعلن برنامج حساب المواطن والذي يعمل على تخفيف الضغط والأعباء لدى الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل، أن موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة 21 سيكون يوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس المقبل، وعن شروط حساب المواطن لصرف تلك الدفعة هو ألا يصادف هذا اليوم عطلة إو إجازة رسمية في المملكة.

متى ينزل حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن بالهجري هو يوم 10 ذو الحجة ١٤٤٠ هـ وفقًا لتوقيت أم القرى، يأتي ذلك بعد أن صدرت نتائج الأهلية أمس الخميس 25 يوليو، وقد بدأ التسجيل جديد حساب المواطن ببيانات صحيحة، وفقًا لما أكده النظام على المستفيدين من توقيت صرف حساب المواطن.

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موعد صرف حساب المواطن

فيما دعا البرنامج إلى ضرورة إعادة تسجيل البيانات في حالة وجود أي تغيير في مصدار الدخل بالنسبة للفرد المستقل بسكن خاص في المملكة العربية السعودية، الأسر السعودية، حاملي بطاقات وكروت التنقل والعمل الاجتماعي، المرأة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي، ومن خلال تلك السطور ننشر لكم رابط التحقق من نتائج الأهلية للدفعة ال 21.

رابط الدخول إلى حساب المواطن – قم بالتسجيل لضمان الحصول على الدفعة الجديدة والتأكد من موافاتها للشروط المادية / الأهلية الخاصة بك.

نرحب بأي استفسار يخص موعد نزول حساب المواطن 1440 وذلك في التعليقات.