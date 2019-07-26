10 نزلاء بالسجن العام وإصلاحية جدة يتمون حفظ القرآن

أتمّ 10 نزلاء بالسجن العام وإصلاحية جدة حفظ كتاب الله الكريم منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد انضمامهم إلى حلقات القرآن، والتي تقيمها جمعية خيركم بجدة، ويشرف عليها نخبة من المعلمين .

وكشف رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي عن أن خيركم تعد أول جمعية أطلقت حلقات في سجون المملكة وأول من أطلق برنامج نزيل، والذي يختص باختبارات النزلاء إلكترونيًّا، وجرى تعميمه بعد نجاحه على كل جمعيات القرآن الكريم بالمملكة.

وذكر المهندس حنفي أن حلقات القرآن الكريم في السجون والإصلاحيات، حققت الثمار المرجوة منها في تغيير أحوال وسلوكيات نزلائها، وتهذيب أخلاقهم وتقويم تصرفاتهم، وربطهم بكتاب الله الكريم، مبينًا أن كتاب الله هو المصدر الأول والأعظم لتعزيز القيم وأنه كتاب تربية وتهذيب وتطوير وتجديد لكل أمور الإنسان في حياته إن أراد الدنيا أو أراد الآخرة، مشيرًا إلى أن جيلًا يتربى على القرآن الكريم والقيم والمبادئ الإسلامية جيل قوي يقف على قاعدة صلبة لا يتأثر بالمتغيرات السلبية، ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية ويستفيد منها ويفيد مجتمعه.

وتقيم خيركم 11 حلقة قرآنية موزعة على السجن العام ببريمان والشميسي وإصلاحية ذهبان ويستفيد منها 1250 نزيلًا، والذين تسقط نصف محكوميتهم فور حفظهم القرآن الكريم كاملًا، ويحصلون على شهادات إتمام حفظ كتاب الله.