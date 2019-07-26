السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يقدم التعازي في وفاة رئيس الجمهورية التونسية



واشنطن 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض اليوم أن الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يؤكدان على تضامنهما مع الشعب التونسي في هذا الوقت العصيب بعد رحيل أول رئيس منتخب ديمقراطيًا لتونس بعد ثورة 2011 م.

وأشار البيان إلى أن الرئيس ترامب وعقيلته يضمان صوتهما إلى ملايين المعزيين من جميع أنحاء العالم لإحياء ذكري قيادة الباجي قائد السبسي وتكريم الإرث الضخم الذي خلّفه.

كما قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التعازي القلبية للشعب التونسي في وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، موضحًا في بيان صحفي أن فترة رئاسة السبسي قد كانت تتويجًا لمهنة طويلة ومتميزة في مجال العمل العام التي قدمها لبلاده.

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