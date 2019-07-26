سياسي / وزير الخارجية العراقي يبحث هاتفيًا مع نظيره الأردني مستجدات الأوضاع في المنطقة



بغداد 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

بحث وزير الخارجية العراقي علي الحكيم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي تطوير التعاون الثنائي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادلا الرؤى والأفكار حول القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأكدا أهمية التنسيق ومواصلة التشاور لاعتماد المسار السياسي في حلحلة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة.

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