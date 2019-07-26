شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن الإعلام.. وزير الصحة يقف على مشاريع الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

في زيارة مفاجئة بعيداً عن وسائل الإعلام، وقف وزير الصحة توفيق الربيعة أمس (الخميس) على مشاريع صحة الطائف، ولم يتم التوضيح عن مستجدات مشروع مستشفى الحوية. واكتفت صحة الطائف بإصدار بيان إعلامي، قالت فيه إن الوزير استعرض حزمة جديدة من المشاريع بمستشفيات الطائف، تضمنت خدمات صحية تخصصية وتحسينية، ومشاريع توسعة وتطوير متنوعة، تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالعديد من المستشفيات والمراكز التابعة لصحة الطائف. وبينت أن الربيعة اجتمع بقيادات الصحة، بحضور مديرها صالح المؤنس، مستعرضا عددا من البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها للارتقاء بالخدمة الصحية، كما دشن مبادرة «صحة الطائف» في مجالات مراقبة الجودة بالمستشفيات التي سبق أن احتضنتها الوزارة لأهميتها وفاعليتها وطالبت بتعميمها، مشيرة إلى أن وزير الصحة وقف على آخر المشاريع التطويرية التي نفذتها صحة الطائف في عدد من المستشفيات، منها مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، الذي شهد في وقت سابق إطلاق وحدة القسطرة القلبية. كما وقف الوزير على تجهيزات وحدة الأورام بالمستشفى التخصصي، واستعرض النتائج التي تحققت لمجموعة من المشاريع التطويرية الأخرى في الطوارئ والأقسام الحيوية ووحدات التشخيص المتنوعة، كما وقف على المرحلة النهائية لتوسعة العناية المركزة النموذجية التي شملت الزيادة السريرية من 18 إلى 40 سريرا بوحدات عناية منفصلة لكل مريض. من جانبه، قال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي لـ«الخليج 365»، إن الزيارة تأتي ضمن متابعات الوزير المستمرة لمجريات الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وحرصه على الوقوف على مراحلها التطويرية، مؤكدا أن كافة مستشفيات الطائف والمحافظات القريبة تشهد عددا من البرامج التطويرية ضمن خطة تطوير وتحسين شاملة.

وأضاف الربيعي، أن الزيارة شملت مستشفى الصحة النفسية، مجمع الملك فيصل الطبي، مستشفى الأطفال، ومركز طب الأسنان، معتبرا أن صحة الطائف تعمد إلى تقييم دوري لمستوى الخدمات الصحية المقدمة ومواكبة المتغيرات المتسارعة لتعزيز خدماتها.