شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: قبول مبدئي للنساء في 3 رتب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي (نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول). أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي (نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول). وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول الدخول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط: www.jobs.sa



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