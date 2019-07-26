ولي العهد يعزي الناصر.. ويهنئ الرئيس صالح

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير

بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية عزاء ومواساة، للرئيس المؤقت للجمهورية التونسية محمد الناصر في وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي. وقال الأمير محمد بن سلمان: «تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب». من جهة أخرى، بعث ولي العهد، برقية تهنئة للرئيس إبراهيم محمد صالح رئيس جمهورية المالديف بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس المالديف، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المالديف الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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